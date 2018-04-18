"Ніч пережили всі": лікар розповів про стан постраждалих у моторошній ДТП у Кривому Розі
10:31, 18 квітня 2018Інциденти
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За словами лікарів, перша доба для постраждалих є фактично визначальною.
Четверо постраждалих досі перебувають у реанімації / "Перший Криворізький"
Головний лікар установи, де знаходяться дев'ять постраждалих у ДТП, повідомив, що четверо з них досі перебувають у реанімації у вкрай важкому стані.
Про це йдеться в сюжеті "ТСН".
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За словами лікарів, перша доба для постраждалих є фактично визначальною. Цю ніч пережили всі.
Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, в результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.
Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг". Всі загиблі перебували в маршрутці. Пізніше повідомлялося, що водій Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити з-за дерев.
У Кривому Розі офіційно оголошені жалобні заходи за загиблими у страшній аварії
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Новина в сюжеті: Смертельна ДТП в Кривому Розі