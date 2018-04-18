П'яна смертельна ДТП на Київщині: військового півтора року не можуть притягнути до відповідальності (відео)

Військового, який спровокував смертельне ДТП, півтора року не можуть притягнути до відповідальності

П'яного військового, який влаштував смертельне ДТП, півтора року не можуть притягнути до відповідальності.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Півтора роки тому у Київській області п'яний водій протаранив інший легковик. Загинули три людини, а сам винуватець вижив.

Після трагедії з восьми призначених засідань суду ані винуватець ДТП Ярослав Поправка, ані його адвокат на жодному не з'явилися.

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Раніше повідомлялося, що 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 8 людей загинуло, 16 осіб були госпіталізовані. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий.

За фактом ДТП порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.