У Вінниці стіна обвалилася на будівельників, є постраждалі (фото)

Один чоловік зміг вибратись з-під завалу самостійно, ще двох врятували співробітники ДСНС.

На одному з будівництв Вінниці стався обвал стіни, в результаті якого під уламками будівельних матеріалів опинились троє людей.

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Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Вінницькій області, рятувальники, що прибули на місце інциденту, за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих з-під завалу. Третій постраждалий зміг самостійно вибратись ще до їх прибуття.

Врятованих чоловіків госпіталізовано. До аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок обвалу каналізаційного колектора від водопостачання відключили близько 70 будинків, у яму, що утворилася, провалився автомобіль.