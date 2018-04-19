Смертельна ДТП на Донеччині: Daewoo Lanos врізався в автобус

21:30, 19 квітня 2018
Інциденти
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Водій не впорався з керуванням і вчинив зіткнення із зустрічним рейсовим автобусом / Фото police.dn.ua

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За попередніми даними, близько 15.00 поблизу селища Цукурине водій Daewoo Lanos, намагаючись обігнати автомобіль, не впорався з керуванням і допустив зіткнення із зустрічним рейсовим автобусом.

Внаслідок аварії водій автівки загинув, четверо пасажирів з серйозними травмами госпіталізовано. Водій та пасажири автобуса дістали незначні пошкодження.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Водій не впорався з керуванням і вчинив зіткнення із зустрічним рейсовим автобусом / Фото police.dn.ua

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Теги: #смерть у ДТП#ДТП на Донеччині