В Івано-Франківську п'яний священик тікав від патрульних і влаштував ДТП (фото)

Водій не зупинився на вимогу патрульної поліції. За ним погналися кілька екіпажів правоохоронців.

В Івано-Франківську ввечері 19 квітня на перехресті вулиць Грушевського і Василіянок священик за кермом "Шкоди" не зупинився на вимогу патрульної поліції. За ним погналися кілька екіпажів правоохоронців.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

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Під час погоні 43-річний водій зіткнувся з вантажівкою на перехресті вулиць Галицька - Калуське шосе і був змушений зупинитися.

В машині крім чоловіка була пасажирка, яка отримала травми - першу допомогу їй надали правоохоронці. У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,19 проміле.

Як стало відомо, водієм виявився священик з Калуша.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині священика позбавили сану за розголошення сповіді.