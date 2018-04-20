В Івано-Франківську п'яний священик тікав від патрульних і влаштував ДТП (фото)

11:03, 20 квітня 2018
Інциденти
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Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

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Під час погоні 43-річний водій зіткнувся з вантажівкою на перехресті вулиць Галицька - Калуське шосе і був змушений зупинитися.

В машині крім чоловіка була пасажирка, яка отримала травми - першу допомогу їй надали правоохоронці. У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,19 проміле.

Як стало відомо, водієм виявився священик з Калуша.

"Галка"

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині священика позбавили сану за розголошення сповіді.

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Теги: #ДТП#священник