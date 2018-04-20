В Івано-Франківську п'яний священик тікав від патрульних і влаштував ДТП (фото)
11:03, 20 квітня 2018Інциденти
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Водій не зупинився на вимогу патрульної поліції. За ним погналися кілька екіпажів правоохоронців.
Священик в'їхав у вантажівку / "Галка"
В Івано-Франківську ввечері 19 квітня на перехресті вулиць Грушевського і Василіянок священик за кермом "Шкоди" не зупинився на вимогу патрульної поліції. За ним погналися кілька екіпажів правоохоронців.
Про це повідомляє місцеве видання "Галка".
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Під час погоні 43-річний водій зіткнувся з вантажівкою на перехресті вулиць Галицька - Калуське шосе і був змушений зупинитися.
В машині крім чоловіка була пасажирка, яка отримала травми - першу допомогу їй надали правоохоронці. У водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,19 проміле.
Як стало відомо, водієм виявився священик з Калуша.
У водія були ознаки алкогольного сп'яніння / "Галка"
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині священика позбавили сану за розголошення сповіді.
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