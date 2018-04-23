В Одесі вночі підпалили чотири авто

Стоянка, на якій це сталося, розміщена в елітному районі.

В Одесі сьогодні вранці згоріли чотири іномарки, припарковані біля багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, повідомлення про займання на вулиці Говорова надійшло приблизно о 4.10. На місце оперативно прибули патрульні, підрозділи ДСНС та інші.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що горять чотири автомобілі, припарковані біля 6-поверхового житлового будинку. Загоряння ліквідовано близько 5.00 на загальній площі 30 кв. м. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

За словами мешканців будинку № 10, біля якого були припарковані машини, вони почули як «щось вибухнуло», після чого побачили палаючі автомобілі.

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У результаті НП, повністю вигоріли іномарки, серед яких Ford Focus, Nissan X-Trail і Nissan Tida.

Стоянка, на якій це сталося, розміщена в елітному районі, так званому житловому комплексі «Академмістечко», до спорудження якого має стосунок Національний університет «Одеська юридична академія».

Як повідомив УНІАН представник регіонального главку Нацполіціі, за попередніми даними, загоряння сталося в результаті підпалу. Зараз проводяться відповідні невідкладні заходи. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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