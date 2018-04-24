ДТП у Кривому Розі: кількість пасажирів не відповідала заявленій у техпаспорті

Маршрутне таксі мало лише 14 посадочних місць, решта пасажирів їхали стоячи.

Кількість пасажирів у маршрутному таксі, у якому в Кривому Розі через ДТП загинули дев’ять людей, не відповідала заявленій у техпаспорті, повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий 23 квітня.

Як передає Радіо Свобода, за його словами, у салоні маршрутки перебували 26 людей разом з водієм. Згідно з техпаспортом, транспортний засіб розрахований на 20 осіб плюс п'ять пасажирів, що можуть стояти. Тобто перевищення норми перевезення пасажирів складало одну особу. Однак на місці події виявили, що насправді маршрутне таксі мало лише 14 посадочних місць, решта пасажирів їхали стоячи.

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«Питання залишається відкритим. Маршрутка належить «Севертранс», приватному підприємству, зареєстрованому в Одесі. У Кривому Розі є представництво. Їм вручений запит з метою отримання пояснень. На цей момент поки відповіді немає», – сказав слідчий. Він також повідомив, що в подальшому підніматиметься питання про позбавлення підприємства ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Як повідомив слідчий, особи усіх пасажирів маршрутки встановлені. Маршрутка рухалась зі швидкістю 46 кілометрів за годину.

Він також поінформував, що за кермом «Мазди» перебував 67-річний громадянин, це підтверджують відеозйомки з камер спостереження. Його син перебував на пасажирському сидінні.

За даними слідчого, справа може бути передана до суду приблизно за чотири місяці.

Як повідомляв УНІАН, серед загиблих було 8 працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг".