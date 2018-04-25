У Харкові поліцейський погорів на хабарі у 8 тисяч доларів (фото)

21:35, 25 квітня 2018
Інциденти
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Поліцейського в Харкові викрили на хабарі / фото ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі старшого слідчого Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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"Підполковник поліції вимагав від директора приватного підприємства вісім тис. доларів США. За таку суму чиновник обіцяв порушити кримінальне провадження щодо боржників підприємця", - йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником двох тис. доларів - першої частини неправомірної вигоди. Пізніше поліцейського затримали недалеко від робочого місця під час одержання другої частини хабара в розмірі 6 тис. доларів.

Підполковник поліції вимагав вісім тисяч доларів хабара / фото ssu.gov.ua

Тепер вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу.  

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Теги: #поліція#хабар#Харків#СБУ