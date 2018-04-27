У Києві сталася пожежа в музеї під монументом "Батьківщина-мати"

З приміщення музею евакуювали 250 осіб.

Сьогодні у Національному музеї історії України у Другій світовій війні сталася пожежа.

Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, сигнал про те, що на території музею, на вул. Лаврській, 27, сталося займання, надійшов о 12:26.

Читайте такожПожежа у передмісті Львова знищила туристичний автобус та іномаркуНа місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як з’ясувалося, в одному із залів на другому поверсі музею зайнявся підвісний світильник та стелі на площі 2 кв. м. Ще до прибуття рятувальників, працівники музею намагались самостійно загасити вогонь за допомогою вогнегасника. По прибуттю на місце події, о 12:37, вогнеборці приступили до гасіння пожежі, і вже о 12:41 пожежу було ліквідовано за допомогою двох порошкових вогнегасників.

Під час гасіння пожежі на безпечну відстань виведено 250 осіб.

На місце події виїжджало 5 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі та збитки з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на Харківщині пожежа знищила пам’ятку культурної спадщини Садибу Шидловських.