Столичні рятувальники ліквідовують пожежу на Трухановому острові (фото, відео)

Вогонь охопив близько 3 га у південній частині острова.

Столичні рятувальники ліквідовують пожежу на Трухановому острові.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у м. Києві, сьогодні об 11:27 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у південній частині острова.

На місці вогнеборці встановили, що горить близько 3 га трав’яного настилу та дерев.

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У відомстві зауважили, що гасіння пожежі ускладнювалось тим, що не було проїзду для пожежної техніки. О 16:47 пожежу було локалізовано. Наразі ліквідація пожежі триває. До робіт залучено 25 осіб особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель «Відважний».