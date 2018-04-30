Столичні рятувальники ліквідовують пожежу на Трухановому острові (фото, відео)

19:01, 30 квітня 2018
Інциденти
1233 0
Столичні рятувальники ліквідовують пожежу на Трухановому острові / фото facebook.com/kievcity.gov.ua

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у м. Києві, сьогодні об 11:27 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про займання трав’яного настилу та дерев у південній частині острова.

На місці вогнеборці встановили, що горить близько 3 га трав’яного настилу та дерев.

Читайте такожУ центрі Києва палає будинок (фото, відео)

У відомстві зауважили, що гасіння пожежі ускладнювалось тим, що не було проїзду для пожежної техніки. О 16:47 пожежу було локалізовано. Наразі ліквідація пожежі триває. До робіт залучено 25 осіб особового складу, 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та пожежний корабель «Відважний».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пожежа у Києві#Труханів острів#ДСНС у Києві