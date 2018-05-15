У львівському аеропорту здійснив екстренну посадку норвезький літак (фото)

Вночі у львівському аеропорту екстренну посадку здійснив літак норвезьких авіаліній.

Літак авіакомпанії Norwegian B737, який виконував рейс з Анталії в Осло, був змушений приземлитися у Львові через те, що один з пасажирів знепритомнів на борту.

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Про це повідомила генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" Тетяна Романовська на своїй сторінці в Facebook, пише Leopolis.

"Персонал аеропорту оперативно викликав всі необхідні служби і швидку допомогу, чотири пасажири залишилися у Львові. Після важкої незапланованої посадки літак вимагав серйозного техогляду, що затримало його на півтори години. Поспілкувалися з екіпажем, розповіли про наш красивий край і Львів, про рейси і авіакомпанії і отримали обіцянку до нас повернутися вже при інших обставинах! Адже після гарного прийому, авіакомпанії ще пильніше дивляться на нас як на аеродром для регулярних рейсів!", - написала гендиректор.