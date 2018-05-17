На Львівщині трирічного хлопчика на смерть затисло у дивані

У дивані спрацював механізм і він закрився.

На Львівщині загинула 3-річна дитина, будучи затиснутою у дивані. Інцидент трапився поки мати малюка поралася по господарству.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, подія трапилася вчора, 16 травня.

Читайте такожУ Росії дитина потонула у пральній машині"Як попередньо встановили поліцейські, 23-річна місцева мешканка вийшла з будинку на подвір’я поратися по господарству, залишивши сина, якому напередодні виповнилося три роки, дивитися мультфільми. Коли ж повернулася, виявила хлопчика затиснутого у розкладному дивані. У дивані спрацював механізм і він закрився", - йдеться у повідомленні поліції.

Лікарям врятувати життя малюка не вдалося. Тіло дитини скероване на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події.

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