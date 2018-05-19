Водій знепритомнів: у поліції назвали причину зіткнення автобуса та вантажівки у Кам'янському
22:51, 19 травня 2018Інциденти
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Внаслідок ДТП постраждало 22 особи.
Причиною ДТП у Кам'янському стало погане самопочуття водія автобуса / фото dp.dsns.gov.ua
Погане самопочуття водія стало причиною зіткнення пасажирського автобуса та вантажівки в місті Кам'янському на Дніпропетровщині.
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Внаслідок ДТП 11 людей опинилися в лікарні, серед них 4 дітей, повідомляє ТСН.
Як пояснив водій, йому раптово стало зле, він втратив свідомість і до тями прийшов уже після удару об вантажівку, припарковану на узбіччі.
"Водій пасажирського мікроавтобусу рухався по маршруту слідування, раптом відчув себе погано, допустив зіткнення. У водія ознак сп’яніння не виявлено", - підтвердила речник поліції Кам’янського Олена Тімченко.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Кам'янському Дніпропетровської області автобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою. В результаті ДТП постраждало 22 особи, серед них троє дітей.
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