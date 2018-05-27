В Одесі впав ліфт з людьми - ЗМІ

10:46, 27 травня 2018
Інциденти
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В Одесі провалився в шахту ліфта з пасажирами / 7kanal.com.ua

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Як повідомляє «7 канал», про НП правоохоронцям повідомила місцева мешканка. На місце прибули медики та рятувальники. У ліфті знаходилися три людини, серед яких – восьмирічна дівчинка.

Відзначається, що двері підйомника розкрили працівники спеціальної служби. Людей передали медикам, однак скарг на травми від потерпілих не надійшло.

Раніше повідомлялося, що співробітник одеського пологового будинку загинув, впавши в шахту ліфта.

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Теги: #ліфт#Одесса