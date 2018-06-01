Вирішив підзаробити: на Львівщині підліток розповсюджував комп'ютерний вірус - шифрувальник

Вірус призначався для шифрування файлів на уражених пристроях з подальшою вимогою викупу за його дешифрування.

Працівники кіберполіції та Головного слідчого управління Національної поліції України викрили 17-річного мешканця Львівщини у причетності до створення каналу розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, неповнолітній з 2016 року займався поширенням шкідливого програмного забезпечення, що призначене для створення вірусу-шифрувальника без наявності у нього спеціальних знань.

Зазначається, після ураження пристроїв відбувалося шифрування файлів з подальшою вимогою викупу за його дешифрування.

Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та проживання хакера.

"Правоохоронці вилучили ноутбук та комп’ютерні системні блоки, на яких зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення. Крім того виявлено, що з даних пристроїв відбувалася авторизація облікових записів на різноманітних хакерських форумах", - йдеться у повідомленні.

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Також поліція встановлює кількість уражених вірусом комп’ютерів; перевіряє, чи причетний неповнолітній до міжнародного хакерського угруповання; встановлює коло осіб, які можуть бути причетними до цього міжнародного злочинного угрупування.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 363-1 (Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку), ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.