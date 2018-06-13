Роми окупували територію поблизу вокзалу в Києві: б'ють перехожих та залишають гори сміття (фото, відео)

У Києві біля вокзалу понад 300 ромів розбили табір.

У Києві біля кінотеатру «Ультрамарин», що неподалік від вокзалу, роми окупували територію.

Така подія не пройшла безслідно: по всій території розкидане сміття, з'явилися перші жертви, передає "Інформатор".

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Люди на своїх сторінках у Facebook скаржаться на розбійну поведінку ромів, є постраждалі. Одна з жертв — 16-річний підліток, якого вони жорстоко побили натовпом. Зі слів мами потерпілого, Юлії Попової, в хлопця кинули пляшкою, внаслідок чого він знепритомнів. Прокинувшись у калюжі крові, він побачив над собою одного з нападників. Хлопець попросив йому викликати "швидку", після чого отримав ще один удар пляшкою по голові. Пізніше потерпілого доставили до лікарні та наклали 7 швів.

Крім нападів на мирних жителів, роми забруднюють територію навколо свого поселення. Гори сміття, відходів і спалені речі — все це їхні сліди.

Як повідомляв УНІАН, "Національні дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку в Києві.