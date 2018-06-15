Під Львовом фура влетіла у легковик: постраждали три людини

Двох водіїв, а також пасажира «Фіата», 50-річного жителя Яворівського району, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

Під Львовом фура влетіла в легковий автомобіль, в результаті чого постраждали три людини. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 червня, близько 8:20 на автодорозі Львів-Краковець у селі Кожичі, Яворівського району.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Читайте такожВибух покинутого авто у Києві, через який потерпіли діти: власником виявився колишній учасник АТО

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «МАН 18-403», 19-річний львів'янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Фіат Скудо» під керуванням 26-річного жителя Яворівського району.

Двох водіїв, а також пасажир «Фіата», 50-річного жителя Яворівського району, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Києві водій автобуса з дітьми помер за кермом, машину зупинив вчитель.