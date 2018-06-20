Стрілянина на Буковині: версії прикордонників та постраждалого розбіглись (відео)

Поранений місцевий мешканець стверджує, що прикордонники не робили попереджувальних пострілів і одразу почали стріляти в нього.

На Буковині внаслідок конфлікту прикордонників з місцевими мешканцями в ході стрілянини було поранено людину. Співробітники ДПСУ та постраждалий розповіли журналістам власні версії події, які істотно різняться.

Читайте такожУ Миколаєві на ринку сталася стрілянина: потерпілий отримав 5 вогнепальних поранень (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Так, за версією ДПСУ, Наряд військових патрулював прикордонну смугу поблизу селища Красноїльськ (Чернівецька область), За словами прикордонників, вони несподівано натрапили на групу контрабандистів – ті саме намагалися переправити через кордон партію цигарок. Побачивши прикордонників, порушники кинулися врозтіч до найближчого села - хто пішки, а хто автівкою.

У селі позашляховик прикордонників заблокували автівкою, йому порізали колеса. За словами військових, на допомогу контрабандистам вийшли селяни. Дехто з місцевих почав хапатися за зброю.

"Прикордонником після попередження було застосовано зброю – один постріл вгору. Постіл в одного з правопорушників - в ногу. Тільки після трьох пострілів угору вони вдалися до втечі", - заявив начальник Чернівецького прикордонного загону Олег Вовк.

Чоловік на ім’я Степан, якому вистрілили в ногу, наразі перебуває в районній лікарні. Куля пройшла навиліт, тож його здоров'ю нічого не загрожує.

Постраждалий має власну версію подій. П'ятеро прикордонників нібито вийшли з-рогу його хати, і Степан попросив їх показати документи.

"А той узяв в іншого автомат, зарядив і почав одразу стріляти", - стверджує він.

Постраждалий показує відео, яке відзняв на місці інциденту його товариш. За словами Степана, жодного попереджувального пострілу в повітря не було, і він одразу ж отримав кулю в коліно.

У прикордонному загоні кажуть, що контрабандисти встигли забрати із собою ящики з цигарками, тож довести чиюсь причетність до спроби порушення кордону важко.

Тим часом поранений місцевий мешканець збирається писати скаргу на військових до прокуратури.

Інцидент розслідують правоохоронці.

Раніше у ДПСУ повідомили, що у Сторожинецькому районі Чернівецької області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії прикордонники відкрили вогонь по порушниках.