"Дуже боляче таке читати": у мережі шоковані історією українського журналіста, батько якого помер після конфлікту на дорозі

Ймовірною причиною смерті, напевно, став стан батька журналіста після конфлікту з водієм.

У середу, 20 червня, в українського журналіста Юрія Кошмарченка помер батько.

Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що ймовірною причиною смерті, швидше за все, став стан батька після конфлікту з водієм.

"Вчора батьки потрапили в ДТП. Батько рушав з місця, передушив газ – і злегка торкнувся бампером іномарки, що стояла попереду. Її власник саме обідав поряд у ресторані й одразу вискочив. Почав кричати, що засудить, що збанкрутують та інше. Батьки намагалися показати, що там зовсім незначне ушкодження, але це не допомогло", — пише Кошмарченко.

Навіщось, продовжив він, приїхали друзі потерпілого і стали допомагати тиснути на батьків: "Хоча чому на них тиснути – дві людини за сімдесят років на Жигулях 45-річної давнини".

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За словами журналіста, після прибуття поліції власник іномарки, у якого на руці був гіпс, заявив, що винуватці аварії нібито "погрожували зламати йому другу руку".

"Тим часом хтось із друзів потерпілого потикав пальцем в невелику вм'ятину, яка залишилася від аварії – і метал став на місце. Визначити навіть саме місце пошкодження тепер було проблематично. Для пристойності на тата і маму ще трохи покричали, взяли з них півтисячі гривень – і відпустили", - пише Кошмарченко.

За його словами, весь день батьки дуже переймалися. Перед сном його батько сказав, що ніяк не може заспокоїтися, тому вирішив піти погуляти двором із сигаретою.

"Потім він ліг спати. І тихо помер уві сні. Я думаю, якби не денний конфлікт, цього б не сталося. Дуже легко піднятися над іншими людьми і самоствердитися за рахунок образ, хамства, знущань. За рахунок дрібного домінування на вулиці, в транспорті, в магазині", - додав журналіст.

Користувачів мережі шокувала ця історія: "Дуже боляче таке читати", "Звідки в людях стільки агресії?", "Боже, як це все не по-людськи", "Який страшний фінал історії".

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