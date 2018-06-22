Кернес: Погром у Харківській мерії - не хуліганство, а спроба захоплення державної установи

Мер Харкова має намір домагатися перекваліфікації справи про заворушення в міськраді.

Поліція повинна змінити статтю щодо погрому в мерії Харкова і кваліфікувати напад як «спробу захоплення державних і громадських будівель».

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міський голова Харкова, обраний від Партії «Відродження», Геннадій Кернес.

«Щодо того, що за фактом учорашнього погрому в мерії поліція порушила справу за «хуліганство». Я категорично проти. Вчорашній шабаш міг обернутися людськими жертвами. Ми боротимемося за те, щоб стаття була змінена на «спробу захоплення державних і громадських будівель». Це моя принципова позиція. Учорашній погром мало був схожий на хуліганство», – написав мер Харкова.

Нагадаємо, 20 червня в Харкові невідомі особи кинули димову шашку і розпорошили газ у будівлі міської ради. Пізніше сталися сутички.

Від розпилення газу постраждало понад сотня людей. Дві співробітниці потрапили до лікарні.

Подіям, що сталися у Харківській міськраді, дав оцінку Джон Хувейн, виконавчий директор американської компанії «Guliani Security & Safety» («GSS»), що займається створенням у Харкові першого в Україні Міського ситуаційного центру.

Атаку, яку невідомі здійснили на міську раду, він охарактеризував як «замах на демократію», оскільки міська рада є символом демократії.

«Люди, які приймають рішення у стінах мерії, були обрані харків’янами, і наражати на небезпеку їх роботу, роботу багатьох інших співробітників і просто громадян – неприпустимо», – зазначив Джон Хувейн.

Спеціаліст із безпеки вважає, що на ситуацію мали б ефективно відреагувати всі служби, і розповів, як можна було б запобігти заворушенням. Адже саме з цією метою у Харкові створюють Міський ситуаційний центр.

«Щодо вчорашньої ситуації. Наприклад, ви знаєте, що у вас засідання міської ради, ви вже можете відразу зрозуміти, що вам потрібно. Ви розумієте, де повинна стояти швидка, поліція, рятувальники, ви проектуєте цю ситуацію і запобігаєте їй. І це проектування відбувається у ситуаційному центрі. Найголовніше, чого ми досягнемо в результаті, – розуміння дій кожної зі служб», – розповів Джон Хувейн.

Відзначимо, що американська компанія «GSS» понад 20 років займається питаннями внутрішньої і зовнішньої безпеки. Один із основних напрямів її діяльності – консультування міст у сфері безпеки. В рамках харківського проекту раніше відбулася зустріч міського голови Геннадія Кернеса і радника президента США, колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані.

21 червня члени депутатської групи «Партія «Відродження» спрямували звернення на адресу Генерального прокурора України Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою дати оцінку подіям, що сталися в Харкові 20 червня.