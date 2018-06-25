Поліція знайшла викраденого у Києві сина лівійського дипломата

20:52, 25 червня 2018
Інциденти
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Поліція знайшла викраденого у Києві сина лівійського дипломата / фото kyiv.npu.gov.ua

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції у м.Києві Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба відомства в Facebook.

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«Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз з ним працюють оперативники», - сказав Крищенко. 

За його словами, зараз встановлюються особи, які насильно посадили чоловіка в автомобіль. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні в Шевченківському районі Києва на вул. Тургенівській невідомі посадили в автомобіль чоловіка і поїхали в невідомому напрямку. У зв'язку з викраденням в місті було введено план «Перехоплення», поліція розшукувала автомобіль Volkswagen-Golf темно-синього кольору.

Викрадений - громадянин Лівії Абдусалам, 1992 р. н., син фінансового аташе лівійського посольства в Україні. На місці викрадення поліція вилучила паспорт на ім'я Абдуслама.

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Теги: #Київ#поліція#викрадення людини