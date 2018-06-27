"Свідки бачили чотирьох": батьки юристки Ноздровської розповіли нові подробиці про її вбивство

Правозахисники та батьки Ноздровської стверджують, що в убивстві брав участь не лише Россошанський, а ще щонайменше дві особи.

Батьки адвоката Ірини Ноздровської вимагають перекваліфікувати кримінальне провадження про її вбивство з частини 1-ї статті 115 Кримінального кодексу на частину 2-гу цієї ж статті, а саме, на умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Про це вони заявили на прес-конференції про хід розслідування вбивства Ірини Ноздровської.

Батьки Ноздровської - Катерина та Сергій Дуняки - стверджують, що в прокуратурі їм повідомили, що готується перекваліфікація справи на більш тяжку статтю – ч. 2 ст. 115 КК України.

Рідні загиблої вимагають, щоб така перекваліфікація відбулася, оскільки впевнені, що підозрюваний в убивстві Ноздровської - їхній односельчанин Юрій Россошанський - не міг сам скоїти злочин.

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Такої ж думки і правозахисники, які допомагають родині Дуняків у цій справі. Зокрема, експерт з розслідувань, колишній слідчий МВС Володимир Бажора наголосив на невідповідності у версії, за якою Россошанський сам вбив Ноздровську і викинув її тіло в річку. За його словами, Россошанський не міг за встановлений слідством час, від вбивства і до того як повернувся до дому, донести, роздягнути і вкинути вбиту у річку Кізка. Також, додав експерт, течія річки не могла віднести тіло вбитої на 150 метрів від місця, де його вкинули, оскільки річка дуже мілка і захаращена гілками дерев. У грубі в будинку Россошанського не знайдено слідів від спаленого одягу потерпілої, зазначив Бажора.

Зі слів батьків загиблої, в селищі Демидів є свідки, які бачили автомобіль і 4 осіб біля нього - жінку і трьох чоловіків - на зупинці, на якій близько 18:00 виходила Ноздровська у день вбивства. Батьки вважають, що то і були вбивці.

В коментарі УНІАН мати Ноздровської – Катерина Дуняк – зазначила, що підозрює у причетності до вбивства дружину Россошанського. Дуняк переконана, що саме та допомагала своєму чоловікові нести тіло до річки і роздягнути його.

У свою чергу батько Сергій Дуняк розповів УНІАН, що мав розмову з чоловіком, який проживає у Демидові. Він розповів йому, що в день вбивства їхав в одній маршрутці з Ноздровською, а неподалік від неї сидів невідомий, який, за твердженням батька, раніше погрожував Ірині на суді щодо загибелі в ДТП її сестри. Свідок вийшов на першій зупинці у селі, а Ноздровська і можливий вбивця поїхали далі. Батьки загиблої кажуть, що жителі села бояться свідчити офіційно, побоюючись помсти від Россошанських. Проте Дуняк заначив, що повідомив прокурору про підозрілого чоловіка і надав його фото, яке знайшов на фото із зали суду, опубліковане у ЗМІ.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня 2017 року, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський.

За фактом вбивства адвоката було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 січня перший заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.

26 червня суд ще на два місяці – до 24 серпня - продовжив строк тримання Юрія Россошанського під вартою.