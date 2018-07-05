У Миколаєві з вулиці кілька годин не можуть прибрати труп - ЗМІ

Станом на 10.30 ранку мертвий чоловік пролежав посеред вулиці більше трьох годин, медики, що прибули на місце, забирати тіло не стали.

У центрі Миколаєва (вулиця Адміральська, біля будинку №12) вранці 5 липня виявили труп чоловіка. Незважаючи на те, що на місце прибули медики та поліцейські, вивезти труп одразу не вдалося.

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Як повідомляють «Новости N», за словами місцевих жителів, мертвий чоловік лежав посеред дороги приблизно з 7 ранку. За зовнішнім виглядом загиблий схожий на безхатченка.

Медики «Швидкої», що прибула на місце події, лише констатували смерть людини, але забрати і вивезти труп вони не змогли.

Зазначається, що станом на 10.30 ранку мертвий чоловік, як і раніше, лежить посеред вулиці.

На початку травня повідомлялося, що в морзі миколаївського бюро СМЕ з-за відсутності судових дозволів на відкриття зібралося більше 40 тіл. Родичі померлих осіб не могли провести їх похорон.