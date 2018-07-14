На Прикарпатті внаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинуло четверо людей (фото)
11:23, 14 липня 2018Інциденти
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Загинув водій та пасажири мікроавтобуса.
У ДТП на Прикарпатті загинуло четверо осіб / фото dtp.kiev.ua
У с. Підкамінь Рогатинського району Івано-Франківської області внаслідок ДТП загинуло четверо осіб.
Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, подія сталася вчора, 13 липня.
фото dtp.kiev.ua
"13 липня о 16.41 поблизу с. Підкамінь Рогатинського району внаслідок зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса). Підрозділом ДСНС здійснено деблокацію тіл загиблих" - повідомили рятувальники.
фото dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, 13 липня у ДТП під Львовом загинуло двоє військових, ще трьох осіб травмовано.
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