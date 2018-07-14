На Прикарпатті внаслідок зіткнення мікроавтобуса і вантажівки загинуло четверо людей (фото)

11:23, 14 липня 2018
Інциденти
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У ДТП на Прикарпатті загинуло четверо осіб / фото dtp.kiev.ua

Як повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій, подія сталася вчора, 13 липня.

фото dtp.kiev.ua

"13 липня о 16.41 поблизу с. Підкамінь Рогатинського району внаслідок зіткнення приватного мікроавтобуса з вантажівкою  загинуло 4 особи (водій та пасажири мікроавтобуса). Підрозділом ДСНС здійснено деблокацію тіл загиблих" - повідомили рятувальники.

фото dtp.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, 13 липня у ДТП під Львовом загинуло двоє військових, ще трьох осіб травмовано.

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Теги: #ДТП#Івано-Франківська область