На базі відпочинку в Донецькій області пролунав вибух – є постраждалі

В результаті вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська.

Правоохоронці з’ясовують обставини вибуху на базі відпочинку у Лиманському районі Донецької області, внаслідок якого постраждали двоє осіб.

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Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Донецькій області, в результаті вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська.

Постраждалими є 38 – річний чоловік та його 35 – річна співмешканка. Потерпілих госпіталізовано, їх стан не уточнюється.

Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали близько третьої ночі 15 липня. На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Раніше повідомлялось, що у четвер, 12 липня, у Дніпрі стався вибух в цеху, двоє людей загинули.