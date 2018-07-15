На базі відпочинку в Донецькій області пролунав вибух – є постраждалі
11:05, 15 липня 2018Інциденти
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В результаті вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська.
В Донецькій області стався вибух, є постраждалі / УНІАН
Правоохоронці з’ясовують обставини вибуху на базі відпочинку у Лиманському районі Донецької області, внаслідок якого постраждали двоє осіб.
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Як повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Донецькій області, в результаті вибуху невідомого предмету постраждали двоє жителів Краматорська.
Постраждалими є 38 – річний чоловік та його 35 – річна співмешканка. Потерпілих госпіталізовано, їх стан не уточнюється.
Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали близько третьої ночі 15 липня. На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Раніше повідомлялось, що у четвер, 12 липня, у Дніпрі стався вибух в цеху, двоє людей загинули.
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