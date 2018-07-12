У Харкові 9-річна дівчинка з Росії провела кілька днів на вокзалі з матір'ю, яка пропила всі гроші

Мати відвела дитину в кафе, після чого пропила за один день 5 тисяч гривень, які їй передали для купівлі квитка.

У Харкові на вокзалі поліцейські знайшли 9-річну дитину, яка охороняла свою п'яну матір кілька днів. Про це повідомила екс-патрульний поліцейський Ляна Теремкова.

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"Мама дівчинки вже п'ять днів, разом з Настею спить на лавці. Зі слів 9-ти річної Насті, вони з мамою приїхали з Росії, там живе її не рідний тато і вона хоче повернутися до нього. Він перерахував мамі грошей, щоб вона купила квитки, але і весь вокзальний притон напоїли, і сама ж, звичайно, теж бухала", - розповіла Теремкова, передає 057.ua.

За її словами, мати відвела дитину в кафе, після чого пропила за один день 5 тисяч гривень, які їй передали для купівлі квитка.

Патрульною поліцією був складений протокол поліцейської турботи, і 9-річна дівчинка була доставлена в дитяче відділення лікарні на Муранова.

Як повідомляв УНІАН, раніше зниклу під Дніпром школярку знайшли по-звірячому вбитою.