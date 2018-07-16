На Івано-Франківщині жінка скувала сина і дочку ланцюгами і мучила їх (фото)

Під час конфлікту жінка прикувала дітей, а сама пішла з дому.

В одному з сіл Городенківського району Івано-Франківської області 32-річна жінка тримала на ланцюгах 12-річну доньку і сина, 11 років. Дітям вдалося звільнитися і втекти. Їх знайшли правоохоронці в покинутому будинку в райцентрі.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

"Із заявою в поліцію звернулася 67-річна жителька одного з сіл району, яка повідомила про зникнення з її будинку двох онуків. Встановлено, що 32-річна мати часто конфліктувала з дітьми і позбавляла свободи. Приковувала їх металевим ланцюгом до батареї в спальні і кранах у ванній кімнаті житлового будинку. При цьому матір тривалий час завдавала дітям фізичних страждань. Під час останнього такого конфлікту жінка прикувала дітей, а сама пішла з дому. Хлопчик зміг зняти кайдани і допоміг сестрі. Діти зібрали речі і втекли з дому. Ніч провели на дерев'яній веранді покинутого будинку", - повідомили правоохоронці.

Поліція з'ясовує причини і мотиви такої поведінки матері по відношенню до рідних дітей. Відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує умовний термін або 5 років за ґратами. Діти зараз перебувають у бабусі.

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