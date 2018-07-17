Вибух в Кривому Розі: стан здоров'я одного із потерпілих тяжкий

У чоловіка опіки дихальних шляхів та верхніх кінцівок, у жінки - рвані рани верхньої кінцівки, у дівчини - різана рана гомілки через падіння скла.

Стан одного із потерпілих внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку Кривого Рогу наразі оцінюється як тяжкий, двоє інших перебувають на амбулаторному лікуванні.

Про це телеканалу "112 Україна" повідомила заступник начальника відділу комунікації Нацполіції в Дніпропетровській області Ольга Кузнецова.

"Чоловік наразі у важкому стані у лікарні. Жінка і дівчина - лікування амбулаторне", - зазначила вона.

Як уточнила пізніше речник ДержНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева, у чоловіка опіки дихальних шляхів та верхніх кінцівок, у жінки - рвані рани верхньої кінцівки, у дівчини - різана рана гомілки через падіння скла.

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Такі різні травми пояснюються тим, що чоловік та жінка безпосередньо перебували у будинку, де стався вибух, а дівчина лише проходила повз нього.

За словами Гречищевої, від сили вибуху утворилися тріщини в стінах, було вибите скло.

"Будинок відключили від газу. Ще не всі люди повернулися", - додала Кузнецова.

НЯк відомо, на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі стався вибух, внаслідок якого було травмовано три людини. З восьмого і дев'ятого поверхів евакуювали 40 осіб. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження.