У Дніпрі п'яні молодики жорстоко побили пасажира і напали на поліцейських (фото)

Один з хлопців хотів проїхати безкоштовно. Водій і жінки, які їхали в маршрутці, почали обурюватися. У відповідь хлопці почали їх ображати і побили одного з пасажирів.

У середу, 18 липня, близько 19:30, у маршрутці № 87 стався конфлікт. Двоє молодиків у неадекватному стані ображали пасажирів і побили хлопця.

Все почалося через те, що один з хлопців відмовився сплатити за проїзд, повідомляє "Інформатор".

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На площі Героїв Майдану в маршрутку № 87 зайшли молоді люди — двоє хлопців і одна дівчина. За словами очевидців, на вигляд їм всім було не більше 20 років. «Один з хлопців хотів проїхати безкоштовно. Водій і жінки, які їхали в маршрутці, почали обурюватися. У відповідь хлопці почали їх ображати», — розповіла очевидиця конфлікту.

За попередньою інформацією, молоді люди були в стані алкогольного сп'яніння. «Зрештою, хлопець оплатив за проїзд і ми поїхали далі. Ці хлопці збиралася виходити на Староказацькій, але на виході зачепили хлопця, той щось відповів і почалася бійка. Один з компанії його тримав, інший — бив. Заступитися ніхто не міг, адже їхали одні жінки. Ми викликали поліцію», — пояснила очевидиця конфлікту.

На зупинці п'яну компанію вже чекали співробітники патрульної поліції. «Поки ми їхали від Староказацької до «Озерки» хлопців вдалося разборонити. Вони вийшли з маршрутки і їх одразу ж затримали правоохоронці. Один з хлопців напав на поліцейських, але його швидко вгамували. В результаті їх відвезли у відділення поліції», — розповіла пасажирка маршрутки.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області чоловік жорстоко побив жінку в маршрутці.