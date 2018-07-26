У Миколаєві знайшли тіло місцевої мешканки у закривавленій ванні (фото)

13:28, 26 липня 2018
Інциденти
161 0
В одній з квартир Миколаєва у ванній знайшли тіло жінки / фото mk.npu.gov.ua

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення правоохоронці отримали ввечері 25 липня від матері загиблої.

"Жінка разом з другом прийшла відвідати доньку, коли та деякий час не відповідала на телефонні дзвінки. Вони і знайшли її мертвою у ванній кімнаті. Речі у квартирі були розкидані, порядок в оселі порушений, зникли деякі особисті речі потерпілої", - повідомили у поліції.

Речі у квартирі, де знайшли мертвою мешканку Миколаєва, були розкидані / фото mk.npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів». Санкція статті передбачає від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Поліція проводить необхідні слідчі дії для з'ясування обставин інциденту, та приймають заходи для пошуку вбивці.

З місця злочину зникли деякі речі загиблої / фото mk.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 24 липня на Херсонщині знайшли тіло колишнього судді Анатолія Гордимова, який зник у квітні цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вбивство#Миколаїв