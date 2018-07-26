У Миколаєві знайшли тіло місцевої мешканки у закривавленій ванні (фото)

На тілі були ознаки насильницької смерті.

У Центральному районі Миколаєва у ванній кімнаті квартири було знайдено тіло місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення правоохоронці отримали ввечері 25 липня від матері загиблої.

"Жінка разом з другом прийшла відвідати доньку, коли та деякий час не відповідала на телефонні дзвінки. Вони і знайшли її мертвою у ванній кімнаті. Речі у квартирі були розкидані, порядок в оселі порушений, зникли деякі особисті речі потерпілої", - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів». Санкція статті передбачає від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Поліція проводить необхідні слідчі дії для з'ясування обставин інциденту, та приймають заходи для пошуку вбивці.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня на Херсонщині знайшли тіло колишнього судді Анатолія Гордимова, який зник у квітні цього року.