В Одеській області автомобіль врізався в стіну магазину, одна людина загинула і двох госпіталізовано (фото)

15:48, 28 липня 2018
Інциденти
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На Одещині авто врізалося у стіну магазину / фото od.npu.gov.u

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, вночі водій автомобіля Audi, рухаючись вулицею, не впорався з керуванням і врізався в магазин.

Після цього чоловік залишив автомобіль і зник з місця події.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє пасажирів. Їх було доставлено до лікарні, де 23-річний чоловік від отриманих травм помер. Дві дівчини 21 і 22 років перебувають у лікувальному закладі, де їм надається медична допомога.

Особу водія встановлено. Наразі вживають заходів з його затримання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: #ДТП#Одещина