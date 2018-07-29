В Одесі злодій заліз на 18-й поверх і вкрав із квартири майже мільйон доларів

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

В одному зі столичних готелів поліція затримала 28-річного чоловіка, що підозрюється в крадіжці майже одного мільйона доларів з квартири одеського підприємця

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними поліції, зловмисника було спіймано вже через день після здійснення крадіжки. До квартири підприємця, розташованої на останньому – 18-му поверсі – правопорушник пробрався, спустившись з даху. Через балконні двері він проник всередину і взявся збирати цінні речі. Коли знайшов схованку з грошима, залишив сумки з речами та, забравши тільки гроші, пішов геть.

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На вулиці зловмисника чекав знайомий на автомобілі. Він відвіз чоловіка до готелю, звідки той згодом вирушив до Києва. Працівники поліції встановили особу правопорушника. Він виявився раніше засудженим за майнові злочини громадянином сусідньої держави.

"Чоловік "гастролював" Україною та обкрадав квартири місцевих жителів. Крім того, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні на території Одеси та області інших злочинів, зокрема – розбою. Наразі проводиться перевірка його причетності до цих правопорушень", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час затримання у чоловіка була вилучена сумка з викраденими грошима, частину з яких він встиг витратити на придбання автомобілів, дорогих брендових речей тощо.

Наразі правопорушник затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також поліцейські знайшли водія автомобіля, який надавав підозрюваному послуги в якості таксиста.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Cлідство триває.