У Києві сталася пожежа на складі (фото, відео)

Жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.

У Києві сьогодні вночі, 29 липня, сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі на вул. Академіка Бутлерова, 8 (Дніпровський район). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа виникла в 2-поверховому будинку розміром 60х 40 м на другому поверсі на площі 300 кв м з поширенням полум'я на дах.

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"До ліквідації пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки та 48 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Як повідомляють рятувальники, жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.