У Хмельницькому жінка здала в оренду двох маленьких синів: дітям сказала, що вони їдуть в літній табір

Дітей жінка здавала для жебракування - 32-річна мешканка Вінницької області за 15 тисяч гривень погодилась здати дітей віком 2 та 6 років.

У Хмельницькому правоохоронці затримали жінку, яка здала в оренду для жебракування двох своїх синів.

Про це повідомляє прес-служба поліції. "32-річна мешканка Вінницької області за 15 тисяч гривень погодилась здати двох своїх дітей в оренду для жебракування на території сусідньої області. Затримали зловмисницю під час отримання нею частини зазначених коштів", - йдеться у повідомленні.

Затримали матір під час отримання нею частини коштів у розмірі 5 тисяч гривень. Також зловмисниця написала розписку про те, що добровільно передає дітей і жодних претензій не має. Самим хлопчикам вона сказала, що діти їдуть у літній табір.

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Дітей забрали на обстеження до лікарні. Їм нічого не загрожує.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення фігурантці про підозру та обрання їй міри запобіжного заходу.

Раніше у Черкасах мати продала немовля за $5 тисяч прямо на порозі пологового будинку.