Харківським стрілком виявився 47-річний безробітний слюсар

За даними поліції, у травні через невиплату зарплати він звільнився з роботи, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію.

Зловмисником, який вчора біля мерії Харкова з вогнепальної зброї поранив охоронця і вбив поліцейського, виявився 47-річний безробітний слюсар-рихтувальник Олександр Поярков.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех.

За його словами, Поярков мешкав із своєю дружиною Наталією Поярковою окремо від рідних у приватному будинку в Харкові. Розстріляну жінку правоохоронці виявили вчора, 20 серпня, близько 20.30, сигнал про виявлення тіла надійшов від рідних, котрі не могли до неї додзвонитися.

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Бех зазначив, що Поярков з 90-х років працював слюсарем-рихтувальником, ремонтував автомобілі. 31 травня він через невиплату зарплати звільнився, після чого почав зловживати алкоголем та впав у депресію. У день злочину він був у стані алкогольного сп’яніння.

Крім цього, за інформацію начальника поліції, слідчі встановили, що Поярков був військовозобов’язаним, проходив службу за часів СССР.

«Ймовірно, він був снайпером, однак ця інформація перевіряється», - сказав він і додав, що зловмисник не мав судимості та на обліку поліції не перебував. Сусіди характеризують родину нормально, однак чоловік був скритний і ні з ким не спілкувався.

Водночас, за інформацією слідчих, Пояркова повідомляла про скандали і сварки з чоловіком останнім часом, пропонувала йому розлучитися, якщо той не припинить свої дії.

Бех додав, що тіло жінки знайдено біля ліжка. За його даними, на тілі виявлені численні вогнепальні поранення в передпліччя, руки, шию та щелепу. Гільзи в будинку співпадають з гільзами виявленими біля міськради. Всі речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули за викликом, побачили біля будівлі пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним.

Унаслідок стрілянини було поранено поліцейського. Патрульні знешкодили нападника. Поліцейський, який дістав травми унаслідок стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан тяжкий.

За фактом подій біля Харківської міськради відкрито три кримінальні провадження.

За даними поліції, нападник під час скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Сьогодні стало відомо про те, що правоохоронці у приватному будинку знайшли тіло жінки, яка, ймовірно, є дружиною чоловіка, який вчинив стрілянину біля мерії Харкова.