этот материал доступен на русском

Вода б'є ключем: у Києві в районі КПІ прорвало трубу (фото)

18:03, 28 серпня 2018
Інциденти
1069 0
На вулиці Польовій у Києві прорвало трубу / фото Київ оперативний

Про це повідомляється у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

"Просто зараз на вулиці Польовій з тріщин в асфальті б'ють «ключі» води. Ремонтників не видно. Напевно, чекають поки підтопить все навколо", - йдеться у повідомленні.

фото Київ оперативний

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня в центрі Києва на Печерську прорвало тепломережу. Шматки асфальту розліталися на десятки метрів. Одне з припаркованих поруч авто пошкоджено – розбито заднє скло.

Комунальники причиною прориву називають випробування системи перед опалювальним сезоном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#прорив труби