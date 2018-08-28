Вода б'є ключем: у Києві в районі КПІ прорвало трубу (фото)

Вода затопила вулицю Польову.

У Солом'янському районі Києва на вулиці Польовій прорвало трубу. Вода б'є ключем з-під асфальту, затоплюючи вулицю.

Про це повідомляється у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

"Просто зараз на вулиці Польовій з тріщин в асфальті б'ють «ключі» води. Ремонтників не видно. Напевно, чекають поки підтопить все навколо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня в центрі Києва на Печерську прорвало тепломережу. Шматки асфальту розліталися на десятки метрів. Одне з припаркованих поруч авто пошкоджено – розбито заднє скло.

Комунальники причиною прориву називають випробування системи перед опалювальним сезоном.