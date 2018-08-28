Вода б'є ключем: у Києві в районі КПІ прорвало трубу (фото)
18:03, 28 серпня 2018Інциденти
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Вода затопила вулицю Польову.
На вулиці Польовій у Києві прорвало трубу / фото Київ оперативний
У Солом'янському районі Києва на вулиці Польовій прорвало трубу. Вода б'є ключем з-під асфальту, затоплюючи вулицю.
Про це повідомляється у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.
"Просто зараз на вулиці Польовій з тріщин в асфальті б'ють «ключі» води. Ремонтників не видно. Напевно, чекають поки підтопить все навколо", - йдеться у повідомленні.
фото Київ оперативний
Як повідомляв УНІАН, 27 серпня в центрі Києва на Печерську прорвало тепломережу. Шматки асфальту розліталися на десятки метрів. Одне з припаркованих поруч авто пошкоджено – розбито заднє скло.
Комунальники причиною прориву називають випробування системи перед опалювальним сезоном.
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