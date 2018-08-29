У харківському метро зловмисник з ножем напав на жінку

Постраждала із різаною раною плеча була доставлена до однієї з лікарень міста.

У Харкові на платформі станції метро "Держпром" невідомий чоловік наніс ножове поранення 38-річній жінці.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, в ході якого чоловік вдарив її ножем. Жінка із різаною раною плеча була доставлена до однієї з лікарень міста.

"Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в метрополітені. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України", - повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці займаються пошуком зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на вокзалі у Києві зловмисник з ножем відібрав речі у двох чоловіків та намагався продати їх неподалік.