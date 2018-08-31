Самогубство закоханих у Дніпрі: ЗМІ показали, як жили проблемні підлітки (фото)

Молоді люди, як стверджується, часто викладали в мережу фотографії з алкоголем та легкими наркотиками.

Журналісти знайшли в соцмережах сторінки пари підлітків, що кинулися з восьмого поверху багатоповерхівки в Дніпрі.

Як повідомляє InfoResist, загиблими виявилися 18-річний Назар Васильків та 16-річна Вероніка Кривохижина з Києва. Пара почала зустрічатися у листопаді 2017 року.

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Зазначається, що судячи за інформацією із соцмереж, Назар був дитиною з благополучної сім'ї. Молодий хлопець займався моделінгом і взяв участь у кількох показах.

На сторінці київського модельного агенства «Сat-b agency», з яким співпрацював хлопець, зазначено, що Назар публікувався в Vogue Ukraine в п'яту річницю журналу. Також його фото з'являлися на сторінках британського фотожурнала «Client Magazine».

Публікація від Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 8 Лют 2018 в 1:48 PST

Публікація від Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 20 Лис 2017 в 11:00 PST

Останнє фото на сторінці загиблого в Instagram – його спільний знімок з Веронікою, зроблений кілька тижнів тому.

♥️ Публікація від Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 20 Сер 2018 в 7:43 PDT

На сторінках Вероніки Кривохижиної в Facebook та Instagram, як наголошується, інформації небагато. Відомо, що вона також займалася моделінгом - дівчина брала участь у показах бренду одягу Zirochkaukraine і була моделлю для візажистів.

Дякую усім 🐈-b Публікація від Кривохижина (@zavoyovnyk) 4 Вер 2017 о 12:42 PDT

Молоді люди, як стверджується, часто викладали в мережу фотографії з алкоголем і легкими наркотиками.

Публікація від Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 13 Травень 2018 в 2:34 PDT

колекція запальничок bic Публікація від Кривохижина (@zavoyovnyk) 16 Кві 2017 о 8:21 PDT

Нагадаємо, у Дніпрі 31 серпня 16-річна дівчина і 18-річний хлопець вчинили самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху будинку в центрі міста.

На опублікованих фотографіях з місця трагедії видно, що перед суїцидом пара виклала доріжку з троянд, а також залишила передсмертну записку, яка починається словами "Ми відчули цей гребаний та прекрасний дивовижний світ".