Самогубство закоханих у Дніпрі: ЗМІ показали, як жили проблемні підлітки (фото)
Журналісти знайшли в соцмережах сторінки пари підлітків, що кинулися з восьмого поверху багатоповерхівки в Дніпрі.
Як повідомляє InfoResist, загиблими виявилися 18-річний Назар Васильків та 16-річна Вероніка Кривохижина з Києва. Пара почала зустрічатися у листопаді 2017 року.
Читайте такожВ Україні з'єднання явилася перша жертва суїцидальної грі "Момо": 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху
Зазначається, що судячи за інформацією із соцмереж, Назар був дитиною з благополучної сім'ї. Молодий хлопець займався моделінгом і взяв участь у кількох показах.
На сторінці київського модельного агенства «Сat-b agency», з яким співпрацював хлопець, зазначено, що Назар публікувався в Vogue Ukraine в п'яту річницю журналу. Також його фото з'являлися на сторінках британського фотожурнала «Client Magazine».
Останнє фото на сторінці загиблого в Instagram – його спільний знімок з Веронікою, зроблений кілька тижнів тому.
На сторінках Вероніки Кривохижиної в Facebook та Instagram, як наголошується, інформації небагато. Відомо, що вона також займалася моделінгом - дівчина брала участь у показах бренду одягу Zirochkaukraine і була моделлю для візажистів.
Молоді люди, як стверджується, часто викладали в мережу фотографії з алкоголем і легкими наркотиками.
Нагадаємо, у Дніпрі 31 серпня 16-річна дівчина і 18-річний хлопець вчинили самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху будинку в центрі міста.
На опублікованих фотографіях з місця трагедії видно, що перед суїцидом пара виклала доріжку з троянд, а також залишила передсмертну записку, яка починається словами "Ми відчули цей гребаний та прекрасний дивовижний світ".