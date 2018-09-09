У Києві п'яна жінка влетіла у стовп й здивувала копів неадекватною поведінкою (фото, відео)
13:26, 09 вересня 2018Інциденти
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Проходити тест на алкоголь жінка відмовилася і влаштувала істерику. Після ДТП її забрала "швидка" і відвезла до лікарні.
Жінка вела себе неадекватно / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві п'яна жінка влетіла у стовп, а після аварії почала неадекватно поводитися.
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Про інцидент повідомляє "Київ Оперативний". "Вночі пані Аня керувала автомобілем Chery, AA1071KI. Їхала Межевим провулком. Потім приїхала у стовп. Стан Ані можна побачити на відео. Приємного перегляду", - йдеться у коментарі до запису.
На кадрах видно, що п'яна жінка навіть слова не може сказати і постійно падає на асфальт.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 9 вересня у Києві водій на шаленій швидкості збив на смерть жінку і заснув у кущах.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
фото facebook.com/KyivOperativ
фото facebook.com/KyivOperativ
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