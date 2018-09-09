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У Києві п'яна жінка влетіла у стовп й здивувала копів неадекватною поведінкою (фото, відео)

13:26, 09 вересня 2018
Інциденти
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Жінка вела себе неадекватно / фото facebook.com/KyivOperativ

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Про інцидент повідомляє "Київ Оперативний". "Вночі пані Аня керувала автомобілем Chery, AA1071KI. Їхала Межевим провулком. Потім приїхала у стовп. Стан Ані можна побачити на відео. Приємного перегляду", - йдеться у коментарі до запису.

На кадрах видно, що п'яна жінка навіть слова не може сказати і постійно падає на асфальт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 9 вересня у Києві водій на шаленій швидкості збив на смерть жінку і заснув у кущах.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

фото facebook.com/KyivOperativ
фото facebook.com/KyivOperativ
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Теги: #Київ#ДТП