У Києві знайшли з простреленою головою бійця спецзагону іноземної держави

Згідно попередньої інформації судово-медичного експерта, чоловік наклав на себе руки.

У Києві в орендованій квартирі з вогнепальною раною голови виявлений мертвим боєць іноземного спецназу, який працював інструктором у підрозділах Національної Гвардії України. Загиблого, 1982 року народження виявила власниця квартири.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що на орендованій квартирі чоловіка із вогнепальним пораненням у голову знайшла власниця оселі та викликала поліцію.

«За попередньою інформацією судово-медичного експерта, громадянин іншої держави вкоротив собі віку», - йдеться у повідомленні.

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За словами начальника Голосіївського управління поліції Олега Волошина, правоохоронці провели огляд, опитали власницю квартири, сусідів та встановили особу загиблого. Це громадянин іншої держави, 1982 року народження, боєць спецзагону іноземної держави, інструктор Національної гвардії України.

Але пізніше в поліції уточнили: «Під час встановлення всіх обставин події та проведення ретельної перевірки з’ясувалося, що загиблий не був штатним співробітником Національної гвардії України».

На місці події вилучили стартовий пістолет, перероблений на травматичний, та редакційне посвідчення одного з українських інтернет-ресурсів на ім’я загиблого».

За даними поліції, медичні працівники та судово-медичний експерт при огляді виявили вогнепальне поранення у скроню. «За попереднім висновком фахівців, чоловік скоїв самогубство. Остаточна причина смерті буде встановлена під час проведення судово-медичної експертизи», - додали в главку.

Свідки повідомили, що загиблий останнім часом вів замкнутий спосіб життя, а на сторінці у соціальній мережі він залишив песимістичний допис.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донбасі 20-річний військовий покінчив життя самогубством, вистріливши собі в рот з автомата.