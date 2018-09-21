В поліції оприлюднили відео зухвалого нападу на інкасаторів в Одесі

Потерпілі дістали поранення, після чого злочинці відібрали в них сумку з грошима та зникли.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін оприлюднив відео, на якому відзнято сьогоднішній напад на інкасаторів в Одесі.

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Як зазначив він у своєму дописі в Facebook, напад стався о п’ятій ранку. Невідомі з використанням невстановленої зброї скоїли напад на осіб, які інкасували платіжний термінал для поповнення мобільних рахунків.

Потерпілі отримали поранення, після чого злочинці відібрали в них сумку з грошима та зникли.

«На теперішній час завдяки оперативній поінформованості оперативників Одещини вже по гарячих слідах затримані п`ять підозрюваних причетних до організації та саме нападу на потерпілих», - вказав заступник голови НПУ.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на інкасаторів компанії з обслуговування платіжних терміналів мобільного зв'язку.

За неофіційною інформацією, п'ятьох зловмисників затримано в Одесі та місті Чорноморськ Одеської області.