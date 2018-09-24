На Київщині молоковоз врізався у фуру з яблуками, що пролежала два дні на дорозі (фото)

Через погану видимість і відсутність знаків об'їзду, водій MAN не помітив перевернуту вантажівку й врізався в неї.

У Київській області фура з молоком врізалася у вантажівку, яка перевозила яблука і вже два дні лежить на дорозі після ДТП.

Як повідомляє "Інформатор", аварія сталася у неділю, 23 вересня, близько 13.30, на 92-му кілометрі траси Київ - Харків. Вантажівка MAN із молоком врізалася у перекинутий набік Volvo.

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За словами водія молоковоза, він їхав у бік Києва, коли його почав обганяти легковий автомобіль. Вантажівці довелося зміститися вправо, і саме на цьому проміжку дороги 21 вересня перекинулася фура Volvo з яблуками, водій якої загинув у результаті ДТП.

Через погану видимість і відсутність знаків об'їзду водій MAN не помітив перевернуту вантажівку й врізався в неї. Через сильний удар машину занесло і вона перекинулася.

В результаті аварії водій молоковоза отримав травму руки і голови. У тягача сильно пошкоджена кабіна. Від удару лопнула цистерна і на проїжджу частину вилилося молоко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня, на трасі Київ-Харків перекинулась фура з яблуками, перекривши на якийсь час рух транспорту. В результаті ДТП на дорогу висипалися сотні кілограм яблук, утворивши суцільний яблучний "килим".