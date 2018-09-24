На Кіровоградщині у жахливій ДТП з легковиками загинули три людини, ще троє - госпіталізовані

Серед загиблих - двоє водіїв автомобілів ВАЗ і пасажир.

У Кіровоградській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів троє людей загинули, ще троє – госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Кіровоградській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 вересня, на автошляху Устинівка – Долинська біля села Березуватка Устинівського району за участі двох легкових автомобілів ВАЗ.

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У результаті аварії троє загиблих та троє постраждалих були заблоковані у понівечених автомобілях. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалих.

За інформацією керiвника сектору зв'язкiв із громадськістю ГУ Нацполiцiї в області Вiталiни Бевзенко, загинули обидва водії автомобілів та пасажир. Ще троє постраждалих наразі перебувають в Устинівській районній лікарні.

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