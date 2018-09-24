На Прикарпатті в житловому будинку вибухнув газовий балон: в реанімації опинились жінка та двоє її доньок (відео)

У жінки обпечено понад 90% тіла, у кожної з дівчаток - до третини.

Прикарпатські медики ведуть боротьбу за життя жінки та двох її доньок-близнючок, які важко постраждали внаслідок вибуху газового балону в будинку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що у жінки обпечено понад 90% тіла. У кожної з дівчаток - до третини. Лікарі наразі утримуються від прогнозів, потерпілим терміново потрібна донорська кров.

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За життя жінки борються медики райлікарні, перевезти постраждалу до спеціалізованого опікового відділення в Івано-Франківськ її стан не дозволяє. Щоби полегшити страждання, пацієнтку ввели у медикаментозний сон.

"Сюди були викликані спеціалісти з Франківська. Було узгоджено повністю лікування по цій хворій. Стан хворої залишається вкрай тяжкий", - каже завідуючий травматологічним відділенням Надвірнянської ЦРЛ Юрій Васін.

Її доньки - 10-річні близнючки Христинка та Марійка - теж у реанімації, але дитячої обласної лікарні. З опікового шоку медики їх поступово виводять, однак стан залишається тяжким.

"Обпечені обличчя, верхні кінцівки, частково нижні кінцівки. І що найважче для нас - опіки дихальних шляхів", - говорить завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Олег Курташ.

Рідні потерпілих приголомшені - розриваються між двома лікарнями. Сусіди розповідають, що прибігли до будинку, коли пролунав вибух. Постраждала жінка з дітьми вже вибралися надвір. Жінка ще змогла розповісти, що сталося - зібралася дітям готувати сніданок, підійшла до плити та запалила сірник. Доньки у цей момент ще спали. Можливо, тому й постраждали менше.

Односельці допомагають потерпілим чим можуть: зібрали на лікування 19 тисяч гривень. Але, бідкаються, це - крапля в морі. Адже на дівчаток чекає тривале та дороге лікування. А зараз дуже потрібні донори крові. Щодо 32-річної мами, у якої обпечено понад 90 відсотків тіла, медики жодних прогнозів не дають.

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