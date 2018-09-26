На Сумщині п'яний водій на смерть збив 35-річного велосипедиста

За попередніми даними, водій автомобіля перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

У місті Шостка Сумської області після зіткнення з мікроавтобусом загинув 35-річний велосипедист.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 25 вересня.

«43-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Потім мікроавтобус вискочив на узбіччя, де врізався в дерево. В результаті аварії велосипедист отримав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, скальповану рану тім’яної області голови, відкритий перелом лівої ноги і був доставлений до лікарні. Незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий від отриманих травм уночі помер», – зазначається у повідомленні.

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За попередніми даними, водій автомобіля перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, що передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Тим часом співробітник відділу комунікації поліції області Володимир Крупецьких повідомив кореспонденту УНІАН, що кримінальне провадження за фактом ДТП буде перекваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ (ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження), що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.