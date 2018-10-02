На центральному вокзалі Києва серед білого дня викрали дівчину – ЗМІ

Поліція знайшла автомобіль викрадачів за кілька годин.

На центральному вокзалі столиці невідомі серед білого дня посадили в машину дівчину та зникли в невідомому напрямку. Поліція ввела в дію план «Перехоплення».

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Про це повідомляє «Інформатор», посилаючись на власні джерела. Пізніше стало відомо, що правоохоронці розшукали автомобіль злочинців, близько 13:45 план «Перехоплення» було знято.

Зазначається, що повідомлення про викрадення людини надійшло на лінію 102 близько 12 години дня. Брат постраждалої дівчини повідомив, що невідомі вивезли її на автомобілі Chevrolet.

Нагадаємо, на початку вересня Київ сколихнула історія з викраденням двох дівчат на Оболоні. Надалі з'ясувалося, що «викрадення» виявилося інсценуванням з пропозицією вийти заміж.