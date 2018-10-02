Викрадення в Києві: двоє жінок взяли в заручники дівчину, яку запідозрили у крадіжці сумки

Заручниця кілька годин провела у підвалі, поки її не звільнили поліцейські.

У столиці дві жінки викрали дівчину, яку запідозрили у крадіжці сумки із документами.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва. "До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля Центрального залізничного вокзалу дві жінки примусово посадили дівчину у машину і поїхали. Черговий негайно ввів оперативний план «Перехоплення» для розшуку автомобіля, а на місце виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Згодом патрульні зупинили схоже за прикметами авто на вулиці Будівельників у Дніпровському районі. В машині знаходились дві жінки, які спочатку заперечували свою причетність до викрадення, але потім зізнались у скоєному.

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"Одна із жінок розповіла правоохоронцям, що біля вокзалу у неї зникла сумка із документами. Неподалік вони з подругою побачили групу жінок і запідозрили їх у крадіжці. Коли ж ті заперечили свою причетність, забрали одну із них із собою з умовою повернути її, коли знайдеться сумка. Далі жінки відвезли заручницю у власний магазин, де залишили у підвалі. Після цього товаришки поїхали у справах, тоді ж їх автомобіль зупинили поліцейські", - додали у поліції.

Заручницю правоохоронці звільнили, а за фактом її викрадення розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.