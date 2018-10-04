В Одесі стався конфлікт зі стріляниною між активістами та забудовником на Ланжероні (фото)

Активісти принесли копію документа архітектурно-будівельної інспекції, який забороняє будівництво в даному місці, і хотіли вручити забудовнику.

В Одесі поліція почала перевірку за фактом конфлікту із застосуванням зброї між громадськими активістами й прихильниками забудовника на узбережжі Чорного моря біля дельфінарію «Немо» біля пляжу Ланжерон на будівельному майданчику, де споруджується висотний будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні кілька десятків представників ряду патріотичних організацій, в числі яких ВО «Автомайдан», ВО «Свобода», партії «Національний корпус», «Вуличний фронт» та інших, прийшли на пляж Ланжерон, де, за їхніми словами, замість рятувальної станції будується новий висотний готель ТОВ «Нерум», який володіє розташованим тут дельфінарієм.

Активісти принесли із собою збільшену копію документа з Державної архітектурно-будівельної інспекції, який забороняє будівництво в даному місці, і хотіли вручити його забудовнику. До них ніхто не вийшов, і люди прикріпили копію на металеву огорожу. Огорожа була демонтована активістами 22 вересня під час акції проти будівництва, але потім огорожу відновили будівельники.

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Активісти викликали поліцію, щоб «зафіксувати факт незаконного будівництва».

Частина противників будівництва перелізла через огорожу, заявивши, що на будмайданчику перебувають так звані «тітушки», які мають намір напасти на активістів. Потім на майданчик, «розкривши» огорожу, пройшли інші активісти. Всередині перебували близько десяти чоловіків спортивної статури, які закривали обличчя масками. Пролунали постріли.

Поліцейські, які прибули на місце, локалізували конфлікт. Правоохоронці й активісти вимагали, щоб люди в масках відкрили обличчя, але ті відмовлялися.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, сьогодні на пляжі Ланжерон стався конфлікт, пов'язаний з будівельними роботами біля дельфінарію, під час яких один з громадських активістів вистрілив у повітря.

«Внаслідок пострілів ніхто не постраждав. Поліцейські не допустили ескалації конфлікту і вжили необхідних заходів для забезпечення громадського порядку», - заявили в главку.

Зараз для з'ясування обставин інциденту до відділу поліції доставлено дев'ятьох учасників конфлікту, серед яких представники громадських організацій і люди, які на той момент перебували на території будівництва. У двох чоловіків вилучено зброю, яку буде направлено на експертизу. Перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН, через будівництво в районі Ланжерона в Одесі неодноразово відбувалися акції протесту. Зокрема, 15 вересня більш як 60 представників організацій «Автомайдан», молодіжного крила ВО «Свобода» - «Сокіл» і «Національного корпусу» вже намагалися розібрати фундамент споруджуваного там готелю. Їм протистояла група молодих чоловіків, між опонентами сталася сутичка. У конфлікт втрутилася поліція.

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22 вересня близько 200 активістів знесли паркан на будівельному майданчику біля дельфінарію. Вони заявили, що неодноразово зверталися до відповідних інстанцій із заявами про незаконність будівництва, але ніякої реакції не було.

Зокрема, представник «Національного корпусу» заявив, що поки численні скарги вивчаються в прокуратурі, замовники будівництва, серед яких депутат Одеської міськради Андрій Кисловський, збудують багатоповерховий готель, який потім ніхто не зноситиме.

Присутні за допомогою кувалд й інших інструментів розібрали металеву огорожу навколо будівництва. На місце прибуло багато поліції, зокрема й спеціальний підрозділ, співробітники якого були при повній екіпіровці.

Активісти мали намір підійти до паль будівлі, що споруджується, щоб обв'язати їх мотузками і звалити, але правоохоронці вишикувалися перед ними щільним ланцюгом і не дозволили цього зробити.