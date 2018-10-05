На Одещині школярі жорстоко побили однолітка

Хлопчика госпіталізували до хірургічного відділення лікарні.

На Одещині школярі жорстоко побили іншого учня школи. Внаслідок отриманих травм хлопчика госпіталізували до лікарні.

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Як повідомили у відділі комунікації поліції Одеси, родичі постраждалого звернулися до правоохоронців на початку тижня. Зазначається, що після огляду дитини медиками, хлопця госпіталізували до хірургічного відділення лікарні, де зараз проходить лікування.

"Зі слів постраждалого, травми йому спричинили учні школи, де він навчається. На даний час поліцейськими встановлені всі учасники події, слідчим призначена низка експертиз, причини та обставини конфлікту будуть з’ясовані під час досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побила ровесницю та зняла все на відео.