В поліції назвали одну з основних версій пожежі на арсеналі в Ічні: російські диверсанти

Станом на 17.00 9 жовтня поліція зареєтрувала 54 інциденти, пов’язані з вибухами на території смт Дружба за 16 кілометрів від Ічні.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив, що слідство розглядає основною версією пожежі на військовому складі боєприпасів поблизу Ічні дії російської диверсійної групи.

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Як повідомляє «Українська правда», посилаючись на речника поліції Ярослава Тракала, таку заяву Аброськін зробив на нараді в ситуаційному центрі 9 жовтня.

"Одна з основних версій, яка наразі розглядається українськими правоохоронцями, – дії диверсійної групи РФ", – зазначив заступник голови НПУ.

Водночас, за словами Тракала, станом на 17.00 9 жовтня зареєстровано 54 події, пов’язані з вибухами на території смт Дружба за 16 кілометрів від Ічні: зокрема 6 повідомлень про пошкодження та руйнування будинків.

Також є факти виявлення боєприпасів і 5 повідомлень про викрадення майна або мародерства: 4 з них не підтвердилися, остання перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. За даними Міноборони, станом на 14.00 осередки пожежі на складах боєприпасів локалізовано.